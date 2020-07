Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Schauren (ots)

Am Donnerstag, 09.07.2020 kam es um 12:54 Uhr in der Hauptstraße der Ortslage Schauren zu einem Verkehrsunfall, wobei sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat. Zeugeninformationen zufolge soll ein älteres, dunkles Fahrzeug aus der Ortslage kommend die Hauptstraße in Fahrtrichtung B421 befahren haben. An einer Engstelle in Höhe des Anwesens Hauptstraße 46 habe dieses Fahrzeug den rechten Außenspiegel eines ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand parkenden Opel Astra touchiert und erheblich beschädigt. In der Folge soll das Verursacherfahrzeug kurz angehalten sodann aber die Fahrt fortgesetzt haben, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei der verantwortlichen Fahrzeugführerin soll es sich um eine ca. 60-jährige Dame mit blonden Haaren gehandelt haben. Hinweise zur Tat oder dem Tatfahrzeug werden unter der 06542-98670 an die Polizeiinspektion Zell erbeten.

