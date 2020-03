Polizei Mettmann

POL-ME: Betrunken im Auto angereist und lautstark randaliert - Hilden - 2003095

Mettmann (ots)

Weil eine 63-jährige Frau aus Düsseldorf am Montagabend des 16.03.2020, gegen 19.45 Uhr, vor einem Mehrfamilienhaus an der Grünstraße in Hilden lautstark brüllte und randalierte, wurde die örtliche Polizei gerufen. Diese stellte fest, dass die Düsseldorferin nach Zeugenaussagen mit einem blauen PKW BMW 320D angereist war, um einen Ex-Freund aufzusuchen und zur Rede zu stellen, dabei aber erheblich unter Alkoholeinfluss stand.

Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,1 Promille (0,55 mg/l). Da auch die 63-Jährige selber einräumte, den BMW gefahren zu haben, leitete die Hildener Polizei ein Strafverfahren wegen Trunkenheitsfahrt gegen die Düsseldorferin ein. Zur Beweisführung wurde die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und in der Polizeiwache an der Kirchhofstraße durchgeführt - damit erledigte sich zugleich auch die gemeldete Ruhestörung an der Grünstraße.

Den Führerschein der betrunkenen Frau stellten die Beamten sicher. Parallel dazu wurde der Beschuldigten bis auf weiteres jedes Führen führerscheinpflichtiger Kraftfahrzeuge ausdrücklich untersagt. In deutlich beruhigter Gemütsverfassung konnte die 63-Jährige gegen 21.20 ihren Heimweg antreten, selbstverständlich aber ohne dabei selber ein Fahrzeug zu führen.

