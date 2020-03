POL-ME: Einbruch in Grundschule: Betrunkenes Duo hatte Hunger auf Eis - Haan - 2003094

Polizei Mettmann

Einbruch in Grundschule: Betrunkenes Duo hatte Hunger auf Eis - Haan - 2003094

Mettmann

Offenbar aus Langeweile, wegen des Heißhungers auf Eis - oder wegen der besonderen Sehnsucht, in diesen Zeiten ein Schulgebäude von innen betreten zu dürfen - sind am Montag (16. März 2020) ein Jugendlicher und ein junger Mann in eine Grundschule in Haan-Gruiten eingebrochen. Aufmerksame Zeugen hatten den Einbruch beobachtet und die Polizei alarmiert. Nach erfolgreicher Ermittlungsarbeit konnten die Beamten die beiden einige Stunden später stellen und ein Strafverfahren gegen sie einleiten.

Das war passiert:

Gegen 17:45 Uhr hatten gleich mehrere Zeugen beobachtet, wie zwei Jugendliche auf dem Dach der derzeit wegen der Corona-Pandemie geschlossenen Gemeinschaftsgrundschule an der Prälat-Marschall-Straße in Gruiten herumgeklettert waren - und sich auch durch ein offen stehendes Fenster im Obergeschoss unbefugt Zugang in das Gebäude verschafft hatten. Die aufmerksamen Zeugen handelten richtig und informierten umgehend die Polizei, welche schnell an der Schule eintraf.

Als die Polizeibeamten an der Schule eintrafen, begingen sie das Gebäude, um die Jugendlichen möglicherweise noch vor Ort anzutreffen. Leider konnten sie jedoch zunächst niemanden mehr finden. Dafür stellten sie aber fest, dass mehrere Stühle und Tische in der Schule umgeworfen worden waren und außerdem auch mehrere Schränke in der Schulküche geöffnet wurden.

Aufgrund der guten Beschreibungen der Zeugen vor Ort ergab sich jedoch der Verdacht gegen einen der Polizei bekannten 18 Jahre jungen Mann aus Haan. Ermittlungen an der Anschrift des Haaners führten zwar zunächst nicht zum gewünschten Erfolg, allerdings konnte die Polizei ein Gespräch mit den Eltern des 18-Jährigen führen. Dies hatte augenscheinlich den gewünschten Erfolg, denn gegen 19:45 Uhr meldete sich der Verdächtige telefonisch bei der Polizei und gab an, nun eine Aussage zu dem Sachverhalt zu machen.

So konnte die Polizei den 18-Jährigen gemeinsam mit einem 15 Jahre jungen Jugendlichen an der Alleestraße antreffen. Beide waren augenscheinlich erheblich betrunken. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 18-Jährigen einen Wert von etwas mehr als 1,5 Promille (0,77 mg/l). Auch der 15-Jährige war alkoholisert, er hatte einen Promillewert von knapp 0,8 (0,38 mg/l). Das Duo gab an, am Nachmittag eine Flasche Kräuterschnaps getrunken zu haben. Anschließend habe man an der Grundschule das offene Fenster gesehen und beschlossen, "sich mal in der Schule umzusehen". Ferner gaben die beiden zu, aus der Schulküche Speiseeis entwendet und gegessen zu haben.

Die Polizei leitete Strafverfahren wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs gegen die beiden ein. Der Minderjährige wurde im Anschluss in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben.

