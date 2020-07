Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Ereignis: Verkehrsunfallflucht Ort: Gerolstein-Lissingen, Hintere Dell Zeit: 10.07.2020, bis ca. 19:00 Uhr

Daun (ots)

Am 10.07.2020, 19:03 Uhr wurde der Polizeiinspektion Daun eine Verkehrsunfallflucht in Gerolstein-Lissingen, Hintere Dell, gemeldet. Dort hat ein Bewohner einen Sachschaden an einer frisch gegossenen Betonmauer festgestellt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug ist offenbar gegen die neue Betonmauer gefahren und es wurden Beschädigungen in Form von Löchern und Kratzern verursacht, so dass die Mauer neu betoniert werden muss. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Daun, Tel. 06592 96260.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun



Telefon: 06592-96260pidaun@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell