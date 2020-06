Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Drei getötete Verkehrsteilnehmer bei Unfall

Olpe (ots)

Am Donnerstag (18.06.20) kam es auf Höhe der Ortschaft Sondern zu einem Verkehrsunfall. Gegen 15.30 Uhr befuhr ein BMW-Fahrer mit zwei Insassen die L512 in Fahrtrichtung Attendorn. Aus bisher ungeklärten Gründen kam er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem LKW. Dadurch wurde das Fahrzeug um die eigene Achse gedreht und traf den PKW einer Frau. Diese Fahrerin wurde, wie der LKW-Fahrer, leicht verletzt. Die Insassen des BMW starben noch an der Unfallstelle. Das Fahrzeug hat eine Zulassung aus dem Kreis Olpe. Die Identität der Verstorbenen ist noch nicht geklärt. Das Verkehrskommissariat übernahm die Ermittlungen. Die Unfallstelle war für mehrere Stunden gesperrt. Neben Rettungskräften war die Feuerwehr mit mehreren Kräften vor Ort. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

