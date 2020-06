POL-OE: Fahrraddiebstähle in Drolshagen und Lennestadt

Kreispolizeibehörde Olpe

Fahrraddiebstähle in Drolshagen und Lennestadt

Drolshagen/Lennestadt

In der Brachtpetalstraße in Iseringhausen haben unbekannte Täter zwischen Montag (15. Juni, 17 Uhr) und Dienstag (16. Juni,13 Uhr) sich Zugang zu einer Doppelgarage eines Einfamilienhauses verschafft. Dafür hebelten sie ein auf Kipp stehendes Fenster auf und drangen in die Garage ein. Sie entwendeten zwei Pedelecs sowie eine Benzinmotorsäge. Der Wert der Beute liegt im vierstelligen Eurobereich. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Daneben kam es im Zeitraum von Montag (15. Juni, 20.30 Uhr) bis Dienstag (16. Juni, 10.40 Uhr) zu einem weiteren Fahrraddiebstahl im Kettlerweg in Welchen-Ennest. Hier entwendeten unbekannte Täter ein Mountainbike aus einer offenstehenden Garage. Auch in der Grubenstraße in Meggen wurde ein Fahrrad, das an einem Zaun angeschlossen war, in der Zeit von Donnerstag (28. Mai, 16 Uhr) bis Montag (15. Juni, 20.30 Uhr) entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

