Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Verkehrsunfall auf der BAB 1 bei Gevelsberg.

Gevelsberg (ots)

Am Sonntag, den 14.06.2020 um 17:42 Uhr wurde die Feuerwehr Gevelsberg auf die Bundesautobahn eins in Fahrtrichtung Hagen alarmiert. Ein Pkw kam hinter der Anschlussstelle Gevelsberg bei Regen ins Schleudern und steckte unter der Mittelleitplanke fest. Die Fahrerin konnte das Fahrzeug jedoch selbstständig verlassen und sich zum Standstreifen bewegen. Ausgelöst durch diesen Unfall gab es zeitgleich noch einen Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person. Beide Fahrer wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Weil das Fahrzeug unter der Mittelleitplanke eingeklemmt war, musste es mit einer Seilwinde darunter weg gezogen werden. Für die Dauer der Bergungsarbeiten war die Bundesautobahn teilweise voll gesperrt. An dem Einsatz waren der Löschzug zwei und die Hauptwache beteiligt. Die Löschzüge eins und drei stellten derweil den Grundschutz in der Stadt sicher. Der Einsatz endete um 19:00

