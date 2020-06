Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Waldbrand in Gevelsberg

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Gevelsberg (ots)

Am Mittwoch, den 03.06.2020 wurde die Feuerwehr Gevelsberg zu einem Brand im Wald an der Asker Straße gerufen. Gegen 17 Uhr meldeten mehrere Anrufer eine Rauchentwicklung aus dem Wald. Daraufhin wurde durch den Einsatzleiter vom Dienst Vollalarm für die Feuerwehr gegeben. Die Einheiten wurden mittels Sirene und Digitalem Meldeempfänger alarmiert. Vor Ort musste eine erste Erkundung zu Fuß und mit einem SUV stattfinden. Der Brand wurde in einem schwer zugänglichen Bereich ausfindig gemacht. Hier brannten ca. 50qm2 Waldboden. Das Feuer drohte, sich weiter auszudehnen und auf Bäume überzuspringen. Nur mit einem speziellen Allradfahrzeug des Löschzuges 2 konnte die Einsatzstelle erreicht werden. Weitere Einsatzkräfte erreichten zu Fuß die Einsatzstelle. Die Brandbekämpfung erfolgte mit einer speziellen Ausrüstung für Waldbrandbekämpfung und Feuerpatschen. Die Waldbrandausrüstung besteht aus leichten und kleinen Schläuchen, welche eine sehr schnelle Bekämpfung der Flammen ermöglichen. Gegen ca. 19.30 Uhr war der Einsatz für 40 Einsatzkräfte beendet.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Gevelsberg

Gösta Klaus

Telefon: 02332 3600

E-Mail: goesta.klaus@stadtgevelsberg.de

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell