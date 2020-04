Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten durchsuchen Mann nach Ladendiebstahl und finden Schmuck aus einer weiteren Tat

Dortmund/Kamen (ots)

Ein 27-Jährier hat am gestrigen Nachmittag (3. April) in einem Ladenlokal am Dortmunder Hauptbahnhof ein Handy gestohlen. Als Bundespolizisten ihn durchsuchen, finden sie Schmuck aus einer anderen Tathandlung.

Die Dortmunder Bundespolizei wurde am gestrigen Nachmittag über einen Ladendiebstahl im Hauptbahnhof alarmiert. Ein 27-jähriger Mann aus Kamen soll dort ein Handy gestohlen haben. Als die Streife den Mann später durchsucht, finden sie ebenfalls ein griffbereites Messer in seiner Hosentasche. Aber nicht nur das, in der Kleidung des deutschen Staatsangehörigen entdecken sie ebenfalls drei Ringe und eine Halskette. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Schmuck vermutlich aus einem zurückliegenden Diebstahl im Kreis Unna stammen könnte. Die Gegenstände wurden sichergestellt.

Gegen den 27-Jährigen ist ein Strafverfahren wegen Diebstahl eingeleitet worden.

*AB

