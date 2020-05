Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Absage Tage der offenen Tür Wache Ost

Gevelsberg (ots)

Aufgrund der vorherrschenden Corona-Krise werden die traditionellen Tage der offenen Tür an der Wache Ost (Berchemallee 38) beim Löschzug 2 in diesem Jahr nicht stattfinden. Trotz der allgemein gelockerten Maßnahmen könnte nicht ausreichend Schutz für die Gäste und die ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte und Helfer gewährleistet werden, so Löschzugführer Sven Böhle. Es ist die erste Absage seit Bestehen der Veranstaltung. Alle Beteiligten hoffen, dass die Tradition im Juni 2021 fortgeführt wird.

