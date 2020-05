Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Zwei weitere Einsätze am Donnerstag.

Gevelsberg (ots)

Im weiteren Verlauf des gestrigen Donnerstag, kam es noch zu zwei Einsätzen. Um 14 Uhr rückte das Hilfeleistungslöschfahrzeug mit vier Bediensteten der Hauptwache zur Schwelmer Straße aus. Dort war ein Motorradfahrer schwer gestürzt. Dieser musste mit einem Rettungshubschrauber nach Dortmund in eine Klinik geflogen werden. Die Landung und der Start des Hubschraubers wurde durch die Feuerwehr abgesichert. Einsatzende war um 15 Uhr. Um 18:57 Uhr, rückte die Hauptwache und der Löschzug 1 in die Hochstraße aus. Dort hatte ein Rauchmelder bestimmungsgemäß ausgelöst. Wie am Morgen, war auch hier angebranntes Essen auf einem eingeschalteten Herd die Ursache. Die Wohnung wurde durch den Angriffstrupp gelüftet und der Kochtopf vom Herd genommen. Der Einsatz endete um 19:30 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Gevelsberg

Thomas Grabowski

Telefon: 02332 3600 od 0151 1247 0677

E-Mail: thomas.grabowski@stadtgevelsberg.de

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell