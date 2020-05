Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Brand einer Industriebrache in der Mühlenstraße

Am Mittwoch den, 06.05.2020 um 22:41 Uhr wurde die gesamte Feuerwehr Gevelsberg per Sirenenalarm in die Mühlenstraße alarmiert. Hier konnte eine Stake Rauchentwicklung an einem alten Industriegelände wahrgenommen werden. Im Laufe des Einsatzes stellte sich heraus, dass in dem Gebäude ein Pkw vermutlich vorsätzlich in Brand gesteckt wurde. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, lediglich die Belüftungsmaßnahmen gestalteten sich schwierig, sodass der Einsatz erst um 00:45 Uhr beendet werden konnte. Es wurde ein Bereitstellungsraum im Bereich des AVU Parkplatzes für den Rettungsdienst eingerichtet. Insgesamt waren 50 Angehörige der Feuerwehr Gevelsberg beteiligt. Es gab keine Verletzten.

