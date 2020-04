Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: 5 Einsätze für die Feuerwehr Gevelsberg

Gevelsberg (ots)

Am Mittwoch, den 22.04.2020 wurde die Feuerwehr Gevelsberg zu insgesamt 5 Einsätzen gerufen. Gegen 08:00 Uhr wurde die Hauptamtliche Wache in die Flurstr. alarmiert. Vor Ort bauchte der Rettungsdienst Unterstützung. Eine Person musste aus ihrer Wohnung mittels Drehleiter gerettet werden. Direkt im Anschluss musste das HLF einen weiteren Einsatz in der Berchemallee übernehmen. Hier wurde einer gestürzten Person wieder aufgeholfen. Um kurz vor Zwölf wurde das HLF von der Hauptwache zu einem Verkehrsunfall zwischen 2 LKW in den Engelbert-Tunnel gerufen. Dabei handelte es sich nur um einen Blechschaden und es wurde niemand verletzt, die Feuerwehr beseitigte Trümmerteile von der Fahrbahn. Gegen 12:30Uhr wurde die Hauptamtlichen Wachbesatzung, der Löschzug 2, der Einsatzführungsdienst und das TLF4000 des Löschzuges 3 zu einen Brand in die Straße "Am runden Teich" alarmiert. Hier brannte Gebüsch nahe der Bahnlinie. Die Feuerwehr löschte den Brand und legte einen Schaumteppich auf die Brandstelle. Um 17:32 Uhr wurde das HLF der Hauptwache zu einen medizinischen Notfall in die Hasslinghauser Str. gerufen. Hier wurde ein Patient bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erstversorgt. Nach der Übergabe an den Notarzt konnten die Kräfte wieder einrücken.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Gevelsberg

Gösta Klaus

Telefon: 02332 3600

E-Mail: goesta.klaus@stadtgevelsberg.de

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell