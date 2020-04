Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: PKW Brand am Autobahnkreuz Nord

Gevelsberg (ots)

Am Sonntag, den 19.04.2020 um 12:33 Uhr wurde die Hauptamtliche Wache und das TLF4000 der Feuerwehr Gevelsberg zum Autobahnkreuz Nord alarmiert. Hier stand ein PKW in Vollbrand. Der Fahrer des Wagens reagierte sehr besonnen. Nachdem er den Brand bemerkte steuerte er den Wagen auf den Seitenstreifen und verließ zusammen mit seinem Beifahrer das Fahrzeug. Auf dem Seitenstreifen konnte er noch seinen Anhänger abkuppeln und den PKW gegen Wegrollen sichern. Danach brachten sich beide Personen hinter der Leitplanke in Sicherheit. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten Gefahrlos arbeiten, da die Autobahn 1 während der Einsatzdauer durch die Polizei voll gesperrt worden war. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz löschte das Feuer. Weiter musste auslaufendes Öl durch die Feuerwehr ab gestreut werden. Während des Einsatzes auf der BAB 1 stellte der Löschzug eins den Grundschutz im Stadtgebiet mit 19 Einsatzkräften sicher. Den Einsatz auf der Autobahn konnten die 11 Einsatzkräfte um 14:07 Uhr beenden.

