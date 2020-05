Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Sirenenalarm am Abend

Gevelsberg (ots)

Am Donnerstag, den 07.05.2020 wurde die Feuerwehr Gevelsberg mit allen Einheiten in die Hagener Straße gerufen. Zusätzlich wurden eine Drehleiter aus Ennepetal, 2 Rettungswagen und ein Notarzt nach Gevelsberg entsandt. Die Einsatzkräfte wurden über Digitalen Meldeempfänger und Sirene alarmiert. In einem Wohnhaus sollte es brennen und Menschenleben in Gefahr sein. Auf der Anfahrt konnte schon schnell Entwarnung für die Feuerwehr gegeben werden. Die zuerst eingetroffene Polizei fand ein angebranntes Essen auf dem Herd vor. Dieses sorgte für eine leichte Verrauchung in der Wohnung. Das Essen wurde vom Herd genommen und die Wohnung gelüftet. Nach kurzer Zeit konnten alle eingesetzten Kräfte wieder einrücken.

