Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Rauchmelder löste bestimmungsgemäß aus.

Gevelsberg (ots)

Am Donnerstag, um 11:24 Uhr, wurde die Feuerwehr Gevelsberg in die Ennepe Straße gerufen. Grund war ein ausgelöster Rauchmelder in einer Wohnung. Vor Ort stellte sich heraus, dass Essen auf einem eingeschalteten Herd angebrannt war. Durch die entstandene Rauchentwicklung, hatte ein Rauchmelder in der Wohnung bestimmungsgemäß ausgelöst. Ein Trupp der Hauptwache wurde unter Atemschutz zur Belüftung der Wohnung in das Gebäude geschickt. Zum Glück wurde niemand verletzt. Für den in Bereitschaft stehenden Löschzug 1 und die eingesetzten Kräfte der Hauptwache, endete der Einsatz um 11:50 Uhr.

