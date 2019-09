Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Paketfahrzeug aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag (05.09.2019) ein an der Büchsenstraße abgestelltes Paketfahrzeug aufgebrochen und daraus mehrere noch nicht zugestellte Pakete gestohlen. Der 27 Jahre alte Fahrer stellte seinen Transporter im Zeitraum zwischen 10.15 Uhr und 11.30 Uhr in der Büchsenstraße auf Höhe der Kronprinzstraße ab. In diesem Zeitraum brachen die Täter offenbar den verschlossenen Wagen auf bislang unbekannte Art und Weise auf und nahmen mehrere Pakete an sich. Die Höhe der Beute kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Rufnummer +4971189903100 zu melden.

