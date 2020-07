Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes

Nimsreuland (ots)

Am Samstag, 11.07.2020, kam es in Nimsreuland zum Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes. Gegen 15 Uhr bemerkten Anwohner Brandgeruch. Das Gebäude stand zu diesem Zeitpunkt bereits in Brand. Die sofort alarmierte Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten. Das Wohnhaus konnte durch den Einsatz der Feuerwehr geschützt werden und wurde durch den Brand nur gering beeinträchtigt.

Zur Klärung der Brandursache laufen aktuell die Ermittlungen durch die Polizeiinspektion Prüm und der Kriminalinspektion Wittlich.

Die Feuerwehren aus Nimsreuland und den Nachbarorten sowie die Feuerwehren aus Schönecken und Prüm und das DRK waren vor Ort im Einsatz.

