Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an PKW

Stadtkyll (ots)

In Stadtkyll in der Straße "Erlenweg" wurde in der Nacht von Mittwoch, den 08.07.2020, 20:30 Uhr auf Donnerstag, den 09.07.2020, 05:30 Uhr durch unbekannte Täter der linke Außenspiegel eines abgestellten PKWs abgetreten. Bei dem PKW handelte es sich um einen silbernen Ford.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/924-0 oder per E-Mail pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm



Telefon: 06551-942-0

www.polizei.rlp.de/pi.pruem



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell