Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht Höhe Meckel

Meckel (ots)

Am Samstag, 11.07.2020, 18.30 Uhr, bemerkte eine Streife unserer Inspektion ein beschädigtes Verkehrsschild und eine Radabdeckung an der Auffahrt der L 2 zur B 51. Vermutlich befuhr ein unbekannter Lkw-Fahrer, aus Fahrtrichtung Idenheim kommend, die Auffahrt zur B 51. Auf der Auffahrt kollidierte er mit dem Verkehrsschild und verlor dabei die Reifenabdeckung. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bitburg, Telefon 06561-96850.

Rückfragen bitte an:

Otmar Kaufmann

Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561-9685 25

pibitburg@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesi

dium-trier/polizeidirektion-wittlich/polizeiinspektion-bitburg/



