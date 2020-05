Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall

Rotenburg- Eine 25-jährige Frau aus Rotenburg befuhr mit ihrem VW Golf am Dienstagabend (12.05.), gegen 21:20 Uhr, die Straße Obertor von der Mündershäuser Straße kommend in Richtung Untertor. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr die Dame mit ihrem Golf auf einen in diesem Bereich ordnungsgemäß geparkten Opel Vectra auf. Dadurch geriet ihr Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW Kleinbus. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt.

Da bei der 25-jährige Rotenburgerin der Verdacht auf Alkoholkonsum bestand, wurde eine Blutentnahme angeordnet und ihr Führerschein sichergestellt.

Der Gesamtschaden beträgt rund 10.000 Euro.

