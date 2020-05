POL-OH: Wildunfall

Polizeipräsidium Osthessen

Am Sonntagabend (10.05.), gegen 23:10 Uhr, befuhr eine 51-jährige Fahrerin eines Seat Cordoba die L 3254 aus Richtung Niederthalhausen kommend in Richtung Gerterode. Ca. 300m vor dem Ortseingang Gerterode querte plötzlich ein Reh die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall bracht die Halterung des vorderen Kennzeichens, so dass dieses verloren wurde. Aufgrund der Dunkelheit konnte es nicht aufgefunden werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro

