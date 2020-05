Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Bad Hersfeld (ots)

Am Sonntag nachmittag (10.05.), gegen 15:40 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Fahrer eines BMW aus Bad Hersfeld den Kreisverkehr Hünfelder Straße/Blaue Liede und wollte diesen in Richtung Hünfelder Straße verlassen. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit dem Vorderreifen gegen den Bordstein. Auf dem Gehweg befand sich zu diesem Zeitpunkt ein 72-jähriger Fußgänger aus Bad Hersfeld, welcher durch den Unfall zu Fall kam. Er zog sich leichte Verletzungen an Ellenbogen und Hüfte zu. Der Fahrer entfernte sich fußläufig von der Unfallstelle, kam dann aber wieder zurück. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro.

