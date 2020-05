Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall

Bad Hersfeld (ots)

Am Montag nachmittag (11.05.) gegen 14:40 Uhr, befuhr eine 24-jährige Fahrerin eines Mini aus Neuenstein die August-Gottlieb-Straße in Richtung Wehneberger Straße. Ein 23-jähriger Lkw-Fahrer aus Schwarzenborn befuhr die Wehneberger Straße von der Dippelstraße kommend in Richtung Homberger Straße. An der Einmündung August-Gottlieb-Straße/Ecke Wehneberger Straße wollte die Fahrerin nach links in die Wehneberger Straße einbiegen. Sie übersah den Lkw und es kam zum Zusammenstoß. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 9.500 Euro.

