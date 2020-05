Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall mit Personenschaden in Hosenfeld

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hosenfeld - Heute Morgen (12.05.), gegen 08:05 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden, welcher sich auf der Landesstraße 3079 im Bereich Hosenfeld ereignet hat. Ein 29-jähriger VW Touranfahrer aus dem Raum Neuhof kam am Ortseingang aus Richtung Giesel kommend innerhalb einer Linkskurve aus bisher unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem 60-jährigen BMW-Fahrer aus dem Raum Freiensteinau zusammen. Im Anschluss prallte der Touran noch gegen ein Hoftor und beschädigte dies. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Unfall leicht verletzt und zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 53.000 Euro. Die Landesstraße war für die Zeit der Unfallaufnahme rund eine Stunde vollgesperrt.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Stephan Müller Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher

