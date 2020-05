Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Eichenzell - Am Dienstag (12.05.) kam es gegen 07:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger aus Eichenzell befuhr mit seinem Mercedes-Sprinter die Kreisstraße 100 aus Richtung Eichenzell kommend in Fahrtrichtung Hattenhof. Auf Grund der Verkehrsregelung einer abknickenden Vorfahrtsstraße kam er zum Stehen, um eine von rechts kommende 31-jährige Audi-Fahrerin aus Eichenzell abbiegen zu lassen. Hierbei wurde sie so von der Sonne geblendet, dass sie zu weit nach links auf die Gegenfahrbahn geriet und den Mercedes-Sprinter im Frontbereich touchierte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

Gefertigt: (Polizeistation Fulda)

