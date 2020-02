Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ professionelle Automatenaufbrecher scheitern ++ Täter flüchten mit dunklem Pkw Audi ++ "Wer sah verdächtigen Pkw Audi?" ++

Lüneburg (ots)

Uelzen

Wrestedt - professionelle Automatenaufbrecher scheitern - Täter flüchten mit dunklem Pkw Audi

Keine Beute machten vermutlich zwei unbekannte Männer in den Nachtstunden zum 14.02.20 einen Bankautomaten in einer Filiale in der Bahnhofstraße in Wrestedt aufzubrechen. Die Täter hatten sich in der Nacht mit professionellen Gerät am Automaten zu schaffen gemacht. Zeugen bemerkten die beiden dunkel gekleideten Täter, die in der Folge mit einem dunklen Pkw Audi den Bereich verließen. Alarmierte Polizeibeamte konnten das Fahrzeug in der Folge "aufnehmen" und verfolgen. Am Fahrzeug hatten die Täter "andere" Kfz-Kennzeichen angebracht, die kurz zuvor im Ort Wrestedt von einem anderen Pkw demontiert und gestohlen hatten. Die Täter flüchteten mit hoher Geschwindigkeit über Niendorf II in Richtung Riestedt und umfuhren dabei auch mit hoher Geschwindigkeit einen die Straße blockierenden Streifenwagen.

Fahndungsmaßnahmen auch in Verbindung mit den Polizeien aus Lüneburg, Lüchow, Gifhorn, Soltau, Celle und Salzwedel führten nicht zur Kontrolle des Fahrzeuges. Die weiteren Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen dauern.

Am Geldautomat entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Parallel bitten die Ermittler mögliche Zeugen, die einen entsprechenden Pkw in den letzten Tagen/Wochen oder auch in der Nacht im Wrestedter Umfeld wahrgenommen haben, sich mit der Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Kai Richter

Telefon: 04131/8306-2324 o. Mobil 01520 9348855

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell