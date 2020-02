Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ nach Unfall mit zwei Verletzten Zeugen gesucht ++ Fahrten unter Drogeneinfluss ++ "Schockanrufer" versucht Geld zu erlangen ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Barendorf - Wer schlägt muss gehen! - 7 Tage weggewiesen

Einen 27 Jahre alten Mann hat sie Polizei am 11.02.20, gegen 18.00 Uhr, aus seiner Wohnung weggewiesen. Der 27-Jährige steht im dringenden Verdacht seine drei Jahre jüngere Ehefrau gewürgt zu haben. Der 27-Jährige war zum Zeitpunkt des Vorfalls erheblich alkoholisiert. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,54 Promille. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen den Mann ein.

Lüneburg/ Adendorf - Frontalzusammenstoß zwischen Pkw - Zeugen gesucht

Am 11.02.20, gegen 16.00 Uhr, kam es an der Einmündung B 209/ Auffahrt Ostumgehung Fahrtrichtung Uelzen zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw, in Folge dessen zwei Personen verletzt wurden. Ersten Ermittlungen zu Folge hatte eine 87-Jährige mit ihrem Ford die B 209 aus Adendorf kommend in Richtung Lüneburg befahren. Zeitgleich hatte die 51 Jahre alte Fahrerin eines Audi die B 209 aus Lüneburg kommend in Richtung Adendorf befahren und nach links auf den Zubringer der Ostumgehung Richtung Uelzen fahren wollen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Pkw, wobei die Ford-Fahrerin schwer und die Audi-Fahrerin leicht verletzt wurde. An den Pkw entstanden Sachschäden von ca. 20.000 Euro. Momentan ist nicht geklärt, welche der beiden Fahrerinnen bei Rotlicht gefahren ist und so den Unfall verursacht hat. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden daher gebeten sich mit der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, in Verbindung zu setzen.

Lüneburg - Pkw aufgebrochen

In der Nacht zum 11.02.20 brachen unbekannte Täter insgesamt drei Pkw der Marken Skoda und VW auf, die auf dem Parkplatz Am Marienplatz bzw. in der Straße Am Weißen Turm abgestellt waren. Aus einem Pkw wurde Bargeld entwendet, in einem weiteren Fall versuchten die Täter den Pkw zu öffnen, was jedoch misslang. In Folge der Taten entstanden Schäden von mehreren hundert Euro.

Lüneburg - Fahrrad gestohlen

Ein dunkelblaues Herren-Trekkingrad der Marke Stevens, welches vor einem Wohnhaus in der Elbinger Straße abgestellt war, haben unbekannte Täter am 11.02.20, zwischen 16.30 und 19.25 Uhr, gestohlen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Südergellersen - "Schockanrufer" versucht Geld zu erlangen

Eine 58-Jährige wurde am Dienstagnachmittag von unbekannten Tätern angerufen. Einer der Täter gab sich als Polizeibeamter aus und berichtete der 58-Jährigen von einem angeblichen Unfall, ein weiterer Täter gab sich der Ehemann der 58-Jährigen aus. Die Täter versuchten die Frau dazu zu bewegen mehrere tausend Euro zwecks einer Schadensregulierung zu zahlen. Die 58-Jährige fiel auf den Betrugsversuch nicht herein und erstattete Anzeige.

Die Polizei gibt folgende Tipps:

- Die Polizei fordert Sie niemals auf z.B. nach einem Unfall sofort höhere Geldbeträge zu zahlen oder

zu überweisen.

- Von der Polizei werden Sie niemand aufgefordert Geld oder sonstige Vermögenswerte vor Ihrer Wohnung zu deponieren oder zu übergeben.

- Übergeben Sie unbekannten Personen niemals Geld oder Wertsachen, auch nicht Boten oder angeblichen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern der Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder

Geldinstituten.

- Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre persönlichen oder finanziellen Verhältnisse.

- Sprechen Sie möglichst umgehend mit ihrer Familie oder einer anderen Vertrauensperson über den Anruf.

- Bei geringstem Zweifel rufen Sie bei der Polizei an und zwar unter der Ihnen bekannten Nummer, die Sie ggf. selbst heraussuchen.

Adendorf/ Lüneburg - Fahrten unter Drogeneinfluss

Am 12.02.20, gegen 03.25 Uhr, fiel einer Polizeistreife ein 18 Jahre alter BMW-Fahrer auf, als dieser außergewöhnlich langsam in der Straße Im Moor in Adendorf unterwegs war. Bei der folgenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der BMW-Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Ein Urintest zeigte positiv auf Kokain an. Bereits am späten Abend des 11.02.20 hatte eine Polizeistreife einen 22 Jahre alten Audi-Fahrer in der Konrad-Adenauer-Straße in Lüneburg kontrolliert. Der Audi-Fahrer räumte ein, dass er erst wenige Stunden vor Fahrtantritt einen Joint geraucht hatte. Zudem wurde in seinem Pkw ein Grinder gefunden. Beiden Betroffenen wurde die Weiterfahrt untersagt, ihnen wurden Blutproben entnommen und entsprechende Verfahren gegen sie eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Schnackenburg - ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Gegen einen 37 Jahre alten Audi-Fahrer leitete die Polizei ein Strafverfahren ein, da der dringende Verdacht besteht, dass er den Pkw geführt hat ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Der Audi war der Polizeistreife zuvor auf der B 493 aufgefallen.

Dannenberg - Fahrt unter Drogeneinfluss

Am 12.02.20, gegen 08.00 Uhr, wurde die 36 Jahre alte Fahrerin eines Opel in der Quickborner Straße von der Polizei kontrolliert. Bei der Kontrolle stellen die Polizeibeamten fest, dass die Opel-Fahrerin unter dem Einfluss von Drogen steht. Ein Urintest zeigt positiv auf THC und Amphetamine an. Der 36-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren gegen sie eingeleitet.

Uelzen

Bad Bevensen - Kennzeichen gestohlen

Am 11.02.20, zwischen 19.05 und 21.55 Uhr, bauten unbekannte Täter von einem Pkw Subaru, der auf einem Parkplatz in der Römstedter Straße abgestellt war, beide Kennzeichen UE - SZ 343 ab und entwendeten sie. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel.: 05821/976550, entgegen.

Uelzen - nach Unfall leicht verletzt

Am 11.02.20, gegen 10.45 Uhr, fuhr eine 30-jährige Skoda-Fahrerin von der Dieterichstraße in die Veerßer Straße. An der Einmündung kam es zum Zusammenstoß mit einem 65-jährigen Moped-Fahrer. Dieser hatte die Veerßer Straße befahren, wobei der eingeschaltete Fahrtrichtungsanzeiger darauf hindeutete, dass er nach rechts abbiegen wollte. Die Skoda-Fahrerin fuhr daraufhin in die Veerßer Straße ein. Als der Moped-Fahrer trotz des gesetzten Fahrtrichtungsanzeigers geradeaus fuhr, kam es zum Zusammenstoß. Der 65-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An Pkw und Moped entstanden Sachschäden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, in Verbindung zu setzen.

Oetzen - Pkw bei Unfall gegen Verkehrszeichen geschleudert

Am 11.02.20, gegen 11.05 Uhr, befuhr eine 77-Jährige mit ihrem Volvo die Alte Dorfstraße und wollte die B 191 in Richtung eines Wirtschaftsweges queren. Zeitgleich befuhr eine 53-Jährige mit ihrem Ford Focus die B 191. Die Volvo-fahrerin übersah die von rechts kommende Ford-Fahrerin. Es kam zur Kollision der beiden Pkw in Folge dessen der Ford gegen ein Verkehrszeichen geschleudert wurde und im Straßengraben zum Stehen kam. Die 53-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Bei dem Unfall entstanden Sachschäden von ca. 5.000 Euro. ++ Ein Foto kann unter www.polizeipresse.de heruntergeladen werden. ++

