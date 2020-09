Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 110920-751: Führerschein nach zwei Unfällen beschlagnahmt

Waldbröl (ots)

Offenbar nicht mehr fahrtüchtig ist eine 80-Jährige aus Waldbröl, deren Führerschein die Polizei nach zwei kurz hintereinander verursachten Unfällen beschlagnahmt hat. Zunächst war die Seniorin auf der Homburger Straße auf eine Verkehrsinsel geraten und hatte dort ein Verkehrsschild getroffen. Ungeachtet dessen setzte sie ihre Fahrt fort. Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, folgten dem Auto und bemerkten eine unsichere Fahrweise der 80-Jährigen. In Niederhof schließlich fuhr sie auf der L 339 falsch herum in den Kreisverkehr ein, um in die Straße "Im Langenbacher Siefen" abzubiegen. Dabei fuhr sie wiederum auf eine Verkehrsinsel und riss ein Schild aus der Verankerung, blieb dann aber am Unfallort stehen. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein, um weitere Gefährdungen auszuschließen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell