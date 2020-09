Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 110920-753: Werkzeuge aus Transporter gestohlen

Reichshof (ots)

Aus einem Transporter haben Diebe in der Nacht zu Donnerstag (9./10. September) in Reichshof-Lüsberg mehrere Werkzeugmaschinen gestohlen. Nachdem sich die Diebe zu dem in der Straße "Im Alten Garten" abgestellten Transporter Zugang verschafft hatten, entwendeten sie eine Schleifhexe, zwei Bohrmaschinen und einen Werkzeugkoffer. Etwa drei Kilometer entfernt haben Unbekannte in der Straße "Sonnenhang" (Reichshof-Odenspiel) in der gleichen Nacht die Plane eines Sprinters aufgeschnitten, auf dem die Täter vermutlich ebenfalls Baumaschinen vermuteten; die Ladefläche war allerdings leer. Hinweise zu den Taten nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell