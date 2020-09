Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht nach Spiegelkuss

Wieder ist ein Autofahrer nach einem "Spiegelkuss" mit einem parkenden Fahrzeug geflüchtet. Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend, vor 23.20 Uhr in der Saarbrücker Straße. Der beschädigte PKW stand beim Anwesen Saarbrücker Straße 24 am Straßenrand. Es kann davon ausgegangen werden, dass der Unfallverursacher aus Richtung Medard kommend durch die Saarbrücker Straße gefahren war. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lauterecken unter Telefon-Nummer 06382 9110. |pilek-AH

