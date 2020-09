Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: spektakulärer Diebstahl an Polo

Ruthweiler (ots)

Der Eigentümer eines VW Polo zeigt bei der Polizei an, dass ihm am vergangenen Montag im Laufe des Morgens der Katalysator entwendet wurde. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz des Klinikums abgestellt. Der Sachlage nach haben der oder die Täter mit einer Flex am hellichten Tag trotz Publikumsverkehrs das Bauteil herausgeschnitten. Ähnliche Vorfälle sind im Saarland registriert.

Wer sachdienliche Hinweise auf den Vorfall geben kann wird gebeten, sich an die Polizei Kusel unter der Rufnummer 06381-9190 bzw. per mail an pikusel@polizei.rlp.de zu melden. |pikus

Rückfragen bitte an:

Polizei Kusel



Rufnummer 06381-9190

email pikusel@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell