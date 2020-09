Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Pkw-Fahrerin übersieht Mofafahrer

Glan-Münchweiler (ots)

Leichte Verletzungen und Sachschaden verursachte gestern Nachmittag eine 58-jährige Pkw-Fahrerin in der Bahnhofstraße. Beim Einfahren in eine Parklücke übersah die Dame den entgegenkommenden Mofafahrer und touchierte diesen hierbei so, dass dieser ins Schwanken kam und anschließend eine dort abgestellten PKW touchierte. Der 15-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1.500,-EUR.|pikus

