Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall-Flucht mit rotem PKW

Bild-Infos

Download

Lauterecken (ots)

Gegen eine "Stromsäule" ist am Wochenende in der Schlossgasse vermutlich ein roter PKW gefahren. Der Schaden wird mit 1.000 Euro angenommen. Der Fahrer hat sich nicht bei der Stadtverwaltung als Geschädigter oder der Polizei gemeldet. In der Verkehrsunfallflucht ermittelt nun die Polizei gegen den flüchtigen Straftäter. Sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall bitte an die Polizeiinspektion in Lauterecken unter Telefon-Nummer 06382 9110. |pilek-AH

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell