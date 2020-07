Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Auto gestohlen

Nordhorn (ots)

Bislang unbekannte sind am Sonntag zwischen 06:00 und 08:00 Uhr über eine Balkonbrüstung einer Wohnung an der Württemberger Straße in Nordhorn geklettert und in die Wohnung eingedrungen. Hier entwendeten sie zwei Handy´s sowie einen Haus- und Autoschlüssel. Anschließen entwendeten sie den Pkw der Bewohner. Hierbei handelt es sich um einen schwarzen Suzuki Vitara mit weißem Dach und dem Kennzeichen NOR-NJ 17. Es entstand ein Sachschaden von 15.400 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn, Tel. 05921/3090, zu melden.

