Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung im Keller - Velbert - 2002106

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Mettmann (ots)

Wie die Feuerwehr Velbert am heutigen Tag bereits mit eigener Pressemitteilung ( als PDF in Anlage / Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/118285/4521815 ) berichtete, kam es am Sonntagabend des 16.02.2020, gegen 19.15 Uhr, zu einem Kellerbrand in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Heiligenhauser Straße, Ecke Ernst-Moritz-Arndt-Straße. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit starken Kräften bis kurz vor Mitternacht im Einsatz. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die die Heiligenhauser Straße, zwischen Jahnstraße und Wordenbecker Weg in Fahrtrichtung Heiligenhaus, sowie die Ernst-Moritz-Arndt-Straße, zwischen Heiligenhauser Straße und Papenfeld, für mehrere Stunden komplett gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.

Nach erfolgreicher Brandbekämpfung durch die Feuerwehr, wurde der Brandort von der Polizei für kriminalistische Untersuchungen und weitere Ermittlungen beschlagnahmt. Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden.

Am heutigen Montagmorgen wurde der Brandort von Ermittlern des Kommissariats 11 in Mettmann genauer untersucht. Dabei kamen die Brandexperten zu dem Ergebnis, dass eine technische Ursache für die Entstehung des Brandes ausgeschlossen werden kann. Die Einleitung eines Strafverfahrens und weitere polizeiliche Ermittlungen dazu laufen deshalb zum Vorwurf der Brandstiftung. Von wem und ob diese fahrlässig oder sogar vorsätzlich geschah, sollen weitere Ermittlungen und Untersuchungen zeigen. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

Der entstandene Sachschaden wird nach ersten polizeilichen Schätzungen zwischen 50.000,- und 100.000,- Euro liegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell