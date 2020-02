Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kreis Pinneberg

Wedel // Verkehrsunfall mit leicht Verletzten in der Pinneberger Straße Einmündung Wiedestraße.

Bad Segeberg (ots)

Am 2. Februar fuhr eine 19-jährige Schülerin gegen 0:20 Uhr von der Wiedestraße nach links auf die Pinneberger Straße und übersah offenbar einen von links kommenden Pinneberger Kleintransporter. Die Fahrzeugführerin und der Beifahrer des Kleintransporters verletzten sich bei dem Zusammenstoß leicht. Rettungskräfte verbrachten die 19-jährige Schülerin in eine Hamburger Klinik. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem 25-jährige Pole, welcher den Kleintransporter lenkte, Atemalkohol festgestellt. Einen Atemalkoholtest lehnte der Fahrer ab. Bei der Blutprobenentnahme auf dem Polizeirevier gab er an, keine gültige Fahrerlaubnis zu besitzen. Nach Zeugenaussagen waren die Insassen des Kleintransporters zum Zeitpunkt des Unfalls nicht angeschnallt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf 20.000 EUR geschätzt.

