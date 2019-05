Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Polizeibeamtin wurde angegriffen und verletzt

Bad Kreuznach (ots)

Der Polizei in Kirn wurde am 01.05.19 gegen 13:40 Uhr aus der Wohnung einer 47 jährigen Frau in Hahnenbach Brandgeruch gemeldet. Aufgrund der Einsatzlage fuhr eine Streife der Polizei Bad Kreuznach die Örtlichkeit an. Die verständigte Feuerwehr war bereits vor Ort. Es war tatsächlich eine Rauchentwicklung festgestellt worden. Die Wohnungsinhaberin weigerte die Wohnung zu verlassen. Plötzlich griff sie eine Polizeibeamtin an. Diese wehrte den Angriff ab und brachte sie zu Boden. Hier wurden ihr Handfesseln angelegt. Die Polizeibeamtin erlitt durch den Angriff leichte Kratzwunden an beiden Unterarmen. Da sich bei der Frau der Verdacht einer psychischen Erkrankung ergab, wurde sie in eine Krankenhaus eingewiesen. Der Grund für die Rauchentwicklung dürfte eine im Badezimmer vergessene Zigarettenkippe gewesen sein.

