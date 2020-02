Polizei Mettmann

POL-ME: Trunkenheitsfahrt für ein Telefonat nur kurz unterbrochen?! - Wülfrath - 2002103

Mettmann

Am nächtlichen Sonntagmorgen des 16.02.2020, gegen 04.55 Uhr, bemerkte eine Streifenwagenbesatzung der Wülfrather Polizei einen weißen PKW VW Golf, der mit eingeschalteter Beleuchtung und laufendem Motor mittig auf der Fahrbahn der Dieselstraße im Wülfrather Industriegebiet Kocherscheidt stand und hierdurch die komplette Fahrbahn versperrte. Obwohl die Beamten mit Lichthupe und schließlich auch mit Blaulicht auf sich aufmerksam machten, reagierte eine männliche Person am Steuer des Golfs nicht. Daraufhin wurde der 27-jährige Wülfrather persönlich angesprochen, der aber auch Klopfen an der Scheibe und Ansprache erst sehr verspätet reagierte.

Als dann endlich ein Gespräch geführt werden konnte, in dem der 27-Jährige sofort spontan äußerte, dass er seine Fahrt nur kurz zum Telefonieren unterbrochen habe, stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch aus dem Fahrzeug und auch aus der Atemluft des Wülfrathers fest. Daraufhin durchgeführte Alkoholtests ergaben einen Wert von mehr als 1,1 Promille (0,58 mg/l).

Das Fahrzeug des Mannes wurde an den Straßenrand verbracht. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen den 27-Jährigen ein. Die ärztliche Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und durchgeführt. Den Führerschein des Beschuldigten stellten die Beamten an Ort und Stelle sofort sicher. Dem Betrunkenen wurde jedes weitere Führen von führerscheinpflichtigen Kraftfahrzeugen bis auf weiteres ausdrücklich untersagt.

