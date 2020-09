Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht mit Mietwagen

Bild-Infos

Download

Lauterecken (ots)

Mit einem Mietwagen ist am Dienstagmorgen die große Werbetafel einer Metzgerei in der Saarbrücker Straße beschädigt worden. Der Unfallverursacher fuhr nach dem Anstoß in über zwei Meter Höhe weiter ohne die notwendigen Feststellungen zu ermöglichen. Die Polizei hat die Ermittlungen mit den vorliegenden Zeugenaussagen zu Fahrzeug und Person aufgenommen. |pilek-AH

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell