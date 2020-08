Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Schwerer Verkehrsunfall in Wedelheine

Meine (ots)

Meine, OT Wedelheine, Alte Dorfstraße 03.08.2020, 08.30 Uhr

Schwer verletzt wurde ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in Wedelheine.

Der 86-jährige aus dem Ort befuhr mit seinem Fahrrad die Straße Wittenacker und wollte die Alte Dorfstraße (Landesstraße 321) überqueren. Hierbei übersah er einen vorfahrtberechtigten Mercedes, der von einem 49-jährigen aus Adenbüttel gesteuert wurde. Der Pkw erfasste den Radfahrer, der zunächst auf die Motorhaube und von dort auf den angrenzenden Gehweg geschleudert wurde.

Der schwerverletzte 86-jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber Christoph 30 aus Wolfenbüttel in die Holwede-Klinik nach Braunschweig geflogen. Der 49-jährige kam mit dem Schrecken davon. Am Auto sowie am Fahrrad entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden.

Die L 321 musste im Einmündungsbereich zum Wittenacker für eine Stunde voll gesperrt werden.

Zum genauen Unfallhergang sucht die Polizei noch Augenzeugen. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei in Meine, Telefon 05304/91230, zu melden.

