Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ladendiebstahl

Glanbrücken (ots)

Bei einer 26-jährigen Frau sind Gegenstände aus dem Einkaufsmarkt in der Glantalstraße gefunden worden die sie nicht bezahlt hatte. Die Polizei stellte am Mittwochnachmittag die Personalien der Frau fest. Ein Atemalkoholtest wurde durchgeführt, der 1,8 Promille anzeigte. Die vermutlich gestohlenen Gegenstände fanden sich in einer Sporttasche, die im Außenbereich des Marktes versteckt war. |pilek-AH

