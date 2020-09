Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 160920-756: Alarm ausgelöst

Gummersbach (ots)

Unbekannte sind am in den frühen Morgenstunden am Mittwoch (16. September) in eine Lagerhalle in der Straße "An der Schüttenhöhe" eingebrochen. Die Täter lösten um 4:26 Uhr den Alarm aus, nachdem sie eine Tür zu dem Gebäude aufgebrochen hatten. Sie betraten das Objekt, machten jedoch nach bisherigen Erkenntnissen keine Beute. Zeugen beobachteten nur wenige Minuten später drei Personen, die von dem Gebäude über die Wiesenstraße in Richtung Fressnapf liefen.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell