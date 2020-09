Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 160920-757: Wechselgeld aus Pizzeria gestohlen

Hückeswagen (ots)

Die Wechselgeldkasse einer Pizzeria in der Peterstraße haben Einbrecher im Tatzeitraum zwischen Montag 11 Uhr und Mittwoch (15. September) 6 Uhr gestohlen. Die Täter hebelten eine Tür zur Pizzeria auf. Polizeibeamte stellten später zehn Hebelspuren an der Tür fest. Die Unbekannten drangen in die Pizzeria ein und entwendeten das Münzgeld aus der Kasse an der Theke. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

