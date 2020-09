Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 180920-760: Mehrere Wohnwagen aufgebrochen

Bergneustadt (ots)

Mehrere Wohnwagen sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (18. September) auf einem Firmengelände in der Mühlenstraße in Bergneustadt aufgebrochen worden.

Die bislang unbekannten Täter öffneten an insgesamt fünf Wohnwagen und einem Wohnmobil gewaltsam die Seitentüren. Anschließend durchwühlten sie im Innern die Schränke und suchten dabei offensichtlich nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen blieben die Diebe in allen Fällen ohne Beute. Der Tatzeitraum kann eingegrenzt werden auf Donnerstag 19 Uhr bis Freitag 6:50 Uhr.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

