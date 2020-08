Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Radfahrerin

Goch-Asperden (ots)

Am Sonntag, 23.08.2020, 00:30 Uhr, querte eine 18jährige Radfahrerin aus Goch die Maasstraße in Höhe des Klosters Graefenthal, um den auf der anderen Straßenseite liegenden Radweg nutzen zu können. Hierbei übersah sie einen aus Richtung Triftstraße in Richtung B504 fahrenden PKW einer 56jährigen Frau aus Bedburg-Hau. Diese konnte den Zusammenstoß mit der Radfahrerin nicht verhindern. Aufgrund der dadurch erlittenen lebensgefährlichen Verletzungen musste die 18jährige nach notärztlicher Behandlung mit dem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Maasstraße bis 03:20 Uhr gesperrt werden. Die Angehörigen der Verletzten werden durch den polizeilichen Opferschutz betreut.

