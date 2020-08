Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Fußgängerzone

Zeugen gesucht

Kleve (ots)

In der Nacht von Freitag (21.08.20) auf Samstag kam es erneut zu einem Einbruch in ein Geschäft in der Klever Fußgängerzone. Dabei wurde die gläserne Eingangstür des Schuhgeschäftes auf der Große(n) Straße eingeschlagen. Aus dem Laden entwendeten die Einbrecher eine bisher unbekannte Anzahl an Handtaschen. Zeugen, die in der Nacht im Bereich Große Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei Kleve, Tel.: 02821/5040.

