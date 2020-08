Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau

Sachbeschädigung in LVR Klinik

Bedburg-Hau (ots)

Am Donnerstag, 20.08.2020, wurde die Polizei Kleve gegen 19.10 Uhr in die LVR-Klink zur Unterstützung gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Patient, um den es ging, sich bereits wieder beruhigt hatte. Zuvor hatte der 41 Jahre alte Mann in einem Zimmer der Forensik versucht, eine Matratze zu entzünden. Dieses konnte jedoch durch die in unmittelbarer Nähe befindlichen Mitarbeiter der Klinik durch den Einsatz eines Feuerlöschers verhindert werden. Auch gelang es, den Patienten sofort zu fixieren. Die Matratze wurde hierbei nur geringfügig beschädigt. Die Mitarbeiter wurden vorsorglich zur Untersuchung in Krankenhäuser gebracht, die sie jedoch kurze Zeit später wieder verlassen konnten. Der Patient wird im Laufe des heutigen Tages wieder in LVR-Klinik zurückgebracht.(SI)

