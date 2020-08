Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Diebstahl

Täter löst Alarm aus

Emmerich (ots)

Donnerstagnacht (20. August 2020) gegen 23:40 Uhr erhielt die Polizeileitstelle die Meldung, dass an einem Supermarkt an der Normannstraße der Alarm ausgelöst hatte. Die eintreffenden Beamten stellten fest, dass eine Noteingangstür der Filiale offen stand. Ein Zeuge hatte kurz zuvor eine dunkel gekleidete Person am Haupteingang des Supermarktes gesehen, die dann zügig auf ein Fahrrad gestiegen und links am Gebäude vorbei in Richtung Speeelberger Straße davongefahren sei. Zu vermuten ist, dass sich ein unbekannter Täter in dem Supermarkt hat einschließen lassen und dann über den Notausgang geflohen ist. Angaben zur Beute konnten bislang nicht gemacht werden. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cs)

