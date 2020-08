Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Verkehrsunfall

66-Jährige prallt mit PKW gegen Baum

Rees-Haldern (ots)

Schwer verletzt wurde am Donnerstag (20. August 2020) eine 66-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall auf der Halderner Straße. Die Reeserin war dort gegen 12:40 Uhr mit ihrem Skoda Citigo in Richtung Haldern unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abkam und gegen einen Baum am Fahrbahnrand prallte. Bei der Kollision wurde die 66-Jährige schwer verletzt, ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. An dem PKW entstand Sachschaden. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell